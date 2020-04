Spugende man ontkent diefstal bij AH Oss: ‘Ik wilde alleen prijzen vergelijken’

In een tijd waarin duizenden mensen sterven door een besmettelijk Corona-virus, ging volgens het Openbaar Ministerie van spuwen een ‘ernstige dreiging met geweld' uit. Justitie vond daarom dat de spuwer, een notoire Osse recidivist van 30 jaar, een celstraf moest krijgen van 4 maanden, onvoorwaardelijk. ,,Dat is in Corona-tijden de enige passende straf.”

Rugzak controleren

De medewerker van de Albert Heijn in Oss had de Ossenaar op 13 april buiten de supermarkt aangesproken. Hij dacht dat deze ‘klant' drank en paracetamol had gestolen in de winkel. De vakkenvuller wilde daarom zijn rugzak controleren.

Geen bonnetjes

De verdachte ontkende bij de rechtbank in Den Bosch in alle toonaarden. ,,Ik heb helemaal niets gestolen”, zei hij boos. De spullen in zijn rugzak? Die had hij bij andere winkels gekocht. Bonnetjes had hij niet. Op camerabeelden was overigens duidelijk te zien dat de man door de Albert Heijn liep en spullen uit de schappen pakte. ,,Die heb ik daarna weer teruggelegd.”

Prijzen vergelijken

Rechter H. Slaar vond het maar vreemd. ,,Waarom gaat u een winkel binnen om daar de spullen vast te pakken, die u al in uw rugzak had zitten?” Hij wilde de prijzen vergelijken, antwoordde de Ossenaar.

Poolse vloek

Buiten de winkel sprak de vakkenvuller hem inderdaad aan, bevestigde de Ossenaar. Maar het was een beveiliger die hém vervolgens fors mishandelde. ,,Die man gooide me tegen de geparkeerde fietsen. Ik had overal blauwe plekken. Hij was ontzettend agressief. Dat was nergens voor nodig.” Hij had misschien op de grond gespuwd: maar dat was niet dreigend bedoeld. En de Poolse vloek ‘kurwa’ gebruikte hij in dit geval niet om iemand uit te schelden.

‘Volstrekt ongeloofwaardig’