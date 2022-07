St. Annafeest op de Kôlluk, voor de één geestelijk voedsel, voor de ander traditie of een reünie

In 2019 werd de verplaatsbare kiosk, eigendom van de gemeente Oss, overgedragen aan de gemeenschap van Koolwijk ofwel de Kôlluk zoals de buurtschap nabij Herpen in de volksmond wordt genoemd. Het was tot vorige week, meteen de laatste keer dat de gerenoveerde kiosk werd opgebouwd voor de jaarlijkse St. Annaviering.

,,De boodschap over ontferming sprak ons heel erg aan”, zeggen Annemarie Hendricks (60) en haar dochter Maartje (19) na afloop. ,,We zijn hier voor het eerst omdat we de aankondiging hebben gelezen die ons nieuwsgierig maakte. We hebben ook wel iets met Anna want die staat in allebei onze doopnamen.” Iedereen heeft een eigen reden. Zo is het bezoek aan St. Anna voor Harry (85) en Betsie (80) Verhoeven – Bens een traditie. ,,Wij komen hier al minstens 25 jaar. Mijn familie woonde er, en na de mis is het altijd gezellig bij mijn neef Boer Bens met buurten, koffie en appelgebak.”