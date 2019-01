Staat eist 680.000 euro drugswinst terug van wietbaas met kwekerijen in onder andere Oss

Ook tegen vier andere verdachten werd maandag het vonnis uitgesproken. Voor hun aandeel werden twee Doetinchemmers (40 en 54 jaar) en een 51-jarige Ulftenaar veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden. Ook zij behoorden, zo oordeelt de rechtbank, onderdeel van de criminele organisatie die de wietbende was.



Een 67-jarige Ulftenaar die zijn schuur ter beschikking had gesteld voor de wietkweek kreeg een werkstraf van 180 uur en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De Ulftenaar had in eerste instantie geweigerd om met de criminelen mee te werken maar was later toch gezwicht voor het geld, naar eigen zeggen omdat hij financiële problemen had.