Stadion TOP Oss beklad aan vooravond van derby met FC Den Bosch

'Steeds meer overlast van hondenpoep in Megen’

17 januari MEGEN - Er is steeds meer overlast van hondenpoep in Megen, constateert inwoner Jos van Orsouw. Hij trekt erover aan de bel. ,,Het is een ergernis van velen.” Vooral op de paden rondom de kerk, het voormalige zorgcentrum de Maashorst, basisschool Klim Op is het raak.