Stadsarchief Oss zet honderden foto's van Bergoss online in aanloop naar lezing

De publicatie komt aan de vooravond van een een lezing over de opkomst en ondergang van Bergoss, die op dinsdag 29 januari in het Stadsarchief wordt gegeven. De lezing wordt verzorgd door Agnes Lewe, oud-archivaris van het Stadsarchief Oss. Zij zal aan de hand van een historische plattegrond en diverse foto’s een rondgang door het bedrijf maken waarbij de verschillende onderdelen van Bergoss aan de orde komen. Ook laat zij enkele korte reclamefilms zien.

Lewe publiceerde eerder al het boek ‘Bergoss over de vloer’ over de geschiedenis van de bekende tapijtfabriek. Ze deed daarvoor jaren onderzoek, onder meer in de oude bedrijfsarchieven van Bergoss. De lezing op 29 januari begint om 19.30 uur. Entree is gratis, reserveren is verplicht in verband met het beperkte aantal plaatsen.