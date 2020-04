Stagiaires Leijgraaf werken door in laboratoria ziekenhuizen

Studenten medische richting

Pos en Deen hebben eind maart hun leerlingen gebeld en gevraagd of ze door wilden gaan met hun werk in de laboratoria onder deze omstandigheden. Pos: ,,En of het thuisfront er ook mee akkoord was. We houden goed contact via videobellen, zodat ze hun verhaal kwijt kunnen. Het is nogal wat hoor.’’