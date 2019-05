Stakingen helpen ‘behoorlijk jaar’ Maasveren om zeep

'Vrijheid - blijheid’ in Oss gaat zondag niet door vanwege voorspel­ling slecht weer, verzet naar 2 juni

3 mei OSS - In verband met de slechte weersvoorspellingen is het evenement ‘vrijheid - blijheid’ op 5 mei in het Barbarapark in het centrum van Oss afgelast. Het is verzet naar zondag 2 juni.