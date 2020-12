Stapje voor stapje naar een oplossing van oude moordzaak Oss

De Toermalijn en Delta in Heesch krijgen als nieuwe school ook een nieuwe naam

9 december HEESCH - Herijken op 't Vijfeiken. Dat is kort gezegd wat er gebeurt met het onderwijs op De Toermalijn-Delta in de straat 't Vijfeiken in Heesch. De eerste ervaringen leiden tot tevredenheid bij directeur Marielle Klasen en kwartiermaker Karlijn Luijpen.