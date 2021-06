Statenleden Duijs en Van Wely gaan voor zeker twee raadszetels met DDO: Dynamisch Democratisch Oss

Geen windturbines in de polder bij Lith, niet op Stijbeemden, niet op Oss’ grondgebied. Frank Duijs liet aan duidelijkheid weinig te wensen over toen hij een kleine twee weken geleden de Osse politiek toesprak en en passant de komst van een eigen partij aankondigde. Misschien nog wel meer dan de horizonvervuiling of de gezondheidsrisico's stuit de gebrekkige inspraak hem tegen de borst. Uit die verontwaardiging komt nu Dynamisch Democratisch Oss voort, kortweg DDO. ,,We zijn er achter de schermen al een jaar me bezig", zegt Duijs. ,,Goed dat het hoge woord er nu uit is. Ook als stok achter de deur voor onszelf", vult Van Wely aan.