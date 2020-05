Steeds vaker peperdure navigatiesystemen gestolen uit tractors in Oost-Brabant

Dealer in Oss is handeltje kwijt: agenten nemen ketamine, geld en telefoons in beslag

12:06 OSS - Een flink bedrag aan contant geld, een duur horloge, harddrugs en enkele mobiele telefoons. Agenten in Oss namen het dinsdag allemaal in beslag in de woning van een 26-jarige man in de Schadewijk. Dat gebeurde naar aanleiding van een anonieme melding: de man zou onder meer ketamine dealen.