Steekincident in Megen: slachtoffer en verdachte gewond

Ravenstein laat zich niet kisten door afblazen kermis: ‘In 2021 gaan we extra genieten’

13:04 RAVENSTEIN - Half Ravenstein spande zich de afgelopen maanden in om deze lente eindelijk weer een succesvolle kermis neer te zetten. Maar door de coronacrisis gaat daar nu een vette streep doorheen. Toch zitten ze in het vestingstadje niet bij de pakken neer. ,,We gaan er in 2021 gewoon extra van genieten.”