Steekincident in woning Herpen, slachtoffer naar het ziekenhuis

De Wildse Hut in een nieuw jasje: ‘Maar de geest van café-zaal blijft hetzelfde’

’t WILD - Er ging de laatste maanden een wervelwind door de Hut aan de voet van de dijk in het gehucht ’t Wild. Het terras is omgetoverd tot een in het oog springende eetlocatie met een vernieuwde lunch- en dinerkaart.

30 april