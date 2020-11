Steekpartij in Nulandse woning voor arbeidsmigranten: ‘Ik drink normaal niet zoveel’

K. woonde vorig jaar in een huis voor arbeidsmigranten aan de Korte Kerkstraat in Nuland. Het slachtoffer was een huisgenoot en de mannen waren ogenschijnlijk ‘beste vrienden’. De bewoners vierden een feestje, met veel drank. Rond 23.30 uur kregen de vrienden op straat ruzie: volgens een getuige over het kopen van marihuana.