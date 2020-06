Steekpartij in Oss: man zwaargewond naar ziekenhuis, een aanhouding

Man (19) opgepakt voor overvallen in Oss en Uden, mogelijk ook betrokken bij brute ontvoering Max Bongers

23 juni OSS/UDEN - Een 19-jarige man is dinsdagochtend in zijn woonplaats Oss opgepakt voor betrokkenheid bij twee gewapende overvallen in Oss en Uden in 2019. Ook zou hij mogelijk betrokken zijn bij de brute ontvoering van de 19-jarige Max Bongers uit Heesch op carnavalsdinsdag vorig jaar in Oss. Dat meldt de politie.