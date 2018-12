Steekpartij in Schadewijk bij veiligheidsrisicogebied: Turkse vader neergestoken terwijl zijn kinderen thuis zijn

Bij de dorpspomp Ook bij de Hisse Kwis is de nieuwig­heid er een beetje vanaf

9:25 Amper vier minuten duurt de imposante stormloop op de kwisboekjes waarna de stilte in De Pas haar rol weer opeist. En toch is de start van deze negende Hisse Kwis minder massaal dan in voorgaande jaren. Ja, ook in Heesch ziet scheidend commissiepraeses Laurens Menkveld (39) een gestage terugloop in aantallen teams.