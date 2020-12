Steker met mes op feestje in Ravenstein gaat vrijuit: zelfverdediging

Geffense Kwis: het goede voorbeeld voor latere dorpskwis­sen die wél doorgaan

13 december GEFFEN - Kennen we iemand die de Noorse taal machtig is? Heeft er nog een van ons vijf zegels van de Jumbo Glazenactie? En wie is er dit jaar op berenjacht geweest in het dorp? Het waren waarschijnlijk een aantal vragen die in heel wat appgroeps rondgingen in Geffen, waar zaterdagavond de negende editie van de Geffense Kwis werd gehouden.