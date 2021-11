Stel uit Oss gebruikte Maxi-Cosi van baby voor winkeldiefstallen

Monumenta­le Nulandse wegwijzers weer picobello

NULAND - De twee jaar geleden tot gemeentelijk monument gebombardeerde ANWB-wegwijzers uit de periode 1940-1950 in Nuland zijn op aangeven van Heemkundewerkgroep Nuwelant in oude luister hersteld en sinds deze week weer picobello te bewonderen in het straatbeeld.

29 oktober