Stella Polaris in rouwstand na overlijden van molenaar Henk

Fout bericht raakt vrijwilli­gers in het hart: brandweer Hees­wijk-Din­ther staat wél altijd klaar

16:48 HEESWIJK-DINTHER - De brandweer in Heeswijk-Dinther zit prima in de mensen en staat altijd paraat, óók op werkdagen. Burgemeester Marieke Moorman zat er naast toen ze maandagavond vertelde over krapte en heeft dit dinsdagochtend direct rechtgezet.