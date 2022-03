Stemmen in Oss onder toeziend oog van bijna-heilige

Man (33) vernielde busje na ruzie bij De Naaldhof in Oss

DEN BOSCH/OSS - Een 33-jarige man vernielde op 3 december 2021 een geparkeerd busje bij hotel De Naaldhof in Oss. De man was boos over de wijze waarop hij daar uit zijn verblijf was gezet. De politierechter in Den Bosch legde de man maandagmiddag een voorwaardelijke celstraf op van vijf dagen.

15 maart