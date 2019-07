Stichter van reeks branden in Berghem bekent, tien duiven kwamen om

De woningbrand ontstond toen, in april, nadat een houten schutting in brand was gestoken. De bewoonster moest met haar huisdieren haar woning uitvluchten, net als andere bewoners uit het complex. De politie dacht meteen aan brandstichting en startte een onderzoek.

Tien duiven levend verbrand

Toch werden er in de weken erop nog vijfmaal delen van schuttingen in de Veldstraat in brand gestoken. Bij één van deze incidenten stierven tien duiven. De vogels zaten in een kooi die tegen de schutting aan stond en konden geen kant op. Twee bewoners van het appartementencomplex in Berghem gaven tegenover deze krant aan dat ze uit angst een nacht niet konden slapen.