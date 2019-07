Stikstof dreigt nu ook mestfabriek in Oss te smoren

UTRECHT/OSS - Er is een gerede kans dat de plannen voor de bouw van een enorme mestfabriek aan de Osse haven spaaklopen op de uitstoot van stikstof. De Commissie m.e.r. wijst in een advies op de mogelijke effecten die deze uitstoot heeft op gevoelige natuurgebieden als de Veluwe en de Rijntakken. Deze week werd duidelijk dat drie andere grote projecten. waaronder de verbreding van de A27 bij Utrecht, om deze reden schipbreuk lijden.

Daags nadat de Raad van State een streep zette door drie omvangrijke projecten die leiden tot een toename van stikstofemissie, bracht de Commissie m.e.r. donderdag advies uit aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de Osse mestfabriek. Volgens de commissie is er op dit moment voldoende informatie beschikbaar voor het provinciebestuur om te beoordelen of er een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden opgesteld. De kans dat dit noodzakelijk wordt geacht is sinds een paar weken sterk toegenomen.

,,Toen we aan deze procedure begonnen zag de wereld er nog heel anders uit", verklaart Gijs Hoevenaars van de onafhankelijke Commissie m.e.r. ,,Sinds de Raad van State op 29 mei een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof is het toestemmingskader voor heel veel projecten en plannen vervallen. Alle provincies en andere overheden worstelen hier nu mee.” Om alsnog een milieuvergunning voor de mestfabriek te kunnen verstrekken, moet vooraf duidelijk gemaakt worden hoe de uitstoot van stikstof wordt voorkomen dan wel gecompenseerd. ,,Iets dergelijks kan in een milieueffectrapportage worden vastgelegd.”

Verzet

Boerencoöperatie MACE is al jaren bezig om een grote mestverwerkingsinstallatie te verwezenlijken op het terrein van OOC Terminals aan de Osse industriehaven. De installatie moet de leden van de coöperatie, die veelal varkens in de Peel houden, verlossen van hun mestoverschot. De bedoeling is om in Oss jaarlijks een half miljoen ton drijfmest te verwerken tot droge meststof. De plannen stuitten van meet af aan op verzet van omwonenden van bedrijventerrein Elzenburg. Ook de Osse gemeenteraad keerde zich na verloop van tijd unaniem tegen het project.

De hoop leefde in Oss dat een nieuw provinciebestuur de stekker zou trekken uit de plannen van MACE en OOC. Onlangs werd duidelijk dat dit niet het geval is. De coalitie van VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks heeft alleen in het bestuursakkoord opgenomen dat installaties als deze maximaal vijftien jaar mogen draaien. Ook wordt nog naar andere vestigingsplekken gekeken.