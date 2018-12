Stille Getuigen: 'Uit liefde voor eigen streek en geboortegrond’

De lokale en regionale geschiedenis wordt in Oss en omgeving naar hartenlust beoefend door de leden van een tiental heemkundekringen. Zij komen regelmatig in het nieuws met weer een nieuw boek over de eigen plaats (De Elf Rotten in Heesch over 't Strôtje) of met doorgewinterde onderzoekers (Nuwelant) die hun halve leven wijdden aan het verzamelen, archiveren en presenteren van het lokale verleden.