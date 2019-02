Stint ontvangt in Putten eerste wagens voor reparatie na drama Oss

,,Wij zien perspectief om de aanpassingen te kunnen doen die nodig zijn’’, laat een woordvoerder weten van Stint. ,,En we hebben de doelstelling dat de Stint weer kan gaan rijden.’’ De kosten van het aanpassen van de Stint worden wél deels doorberekend aan de klant, laat de woordvoerder weten. ,,Wij zien geen andere mogelijkheid dan dat toch te doen. Dat zullen geen duizenden euro's zijn maar enkele honderden euro's.’’



De Stints die ingeleverd worden, worden gedemonteerd om daarna volgens de nieuwe normen weer opgebouwd te worden.



De eigenaar Edwin Renzen heeft eraan gedacht om de naam te veranderen, laat de woordvoerder weten. Zo zou de nieuwe Stint in naam niet doen herinneren aan het drama in Oss. ,,Maar in de media zal men waarschijnlijk snel spreken over de voormalig Stint, vermoedden wij... Daarom houden we de naam Stint aan.’’