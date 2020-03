Stoel in tuin, raam open in Oss: ontroostbare man kan toch met zijn vrouw praten

OSS - Mensen met dementie die wonen in het Osse verpleeghuis De Wellen op afdeling Hofstaete mogen deze weken geen bezoek ontvangen vanwege het coronavirus, net als in andere verpleeg- en verzorgingshuizen in het land. Dat op zich is al erg voor bewoners en familie, maar een schrijnend geval zorgde bij het personeel in Oss dinsdag voor een creatieve oplossing. ,,Personeel kon het niet aanzien, dit wilden we echt niet.”