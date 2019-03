Stoere meiden bereiden zich voor op softbalseizoen in Oss

Column Taurossen op wieltjes, omdat ze te lui zijn om te lopen

15:05 Iedereen is weleens een tauros. Alle fietsers in het Osse centrum bijvoorbeeld; taurossen op wieltjes. Ze denderen in de rondte, rammen je als je niet oppast. Niet om hun pasgeboren jong te beschermen hoor, zoals de gestresste moederkoe in de Maashorst, maar omdat ze te lui zijn om te lopen. Met als grote verschil dat de fietsende tauros op bezoek is in het begrazingsgebied van de binnenstadwandelaar, en niet andersom. En dat niet álle centrumfietsers op strafkamp naar Keent werden gestuurd na de eerste botsing.