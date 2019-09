Stofzuigen en strijken verboden na de bevrijding van Oss

Na de turbulente bevrijding van Oss tussen 19 september en de gewelddadige afsluiting op 25 september 1944, duurde het nog wel even voor het stadje weer in normale doen was.



Het was feest natuurlijk maar het leven van alle dag in de eerste maanden na de bevrijding was benauwd, weinig ontspannen en nog allerminst vrij. Er golden veel verboden en beperkingen, er was aan van alles tekort en op veel momenten was er geen water, gas en elektriciteit.