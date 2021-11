Stokoud middel tegen diarree is nu ‘ei van Columbus’ om medicijnresten weg te filteren uit rioolwater

Den Bosch: ‘Weigeren politici aan de deur mocht niet, maar we snappen het wel’

DEN BOSCH - Politici van de PVV en 50PLUS hadden niet bij een verkiezingsdebat in Nuland aan de deur geweigerd mogen worden. Maar het college van B en W in Den Bosch begrijpt wél dat dit gebeurd is. De regels waren op dat moment té onduidelijk.

25 november