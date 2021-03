Storm zorgt voor schade op verschillende plaatsen in Brabant

Ravenstein­se ode aan de lockdown: 'Genieten'

11 maart RAVENSTEIN - Jeroen Princen laat zich niet in een mineur brengen door de beperkingen van de pandemie. Hij bezingt de voordelen van de lockdown in het nummer ‘Genieten’. De bijbehorende clip is doorspekt met geluksmomenten die de afgelopen maanden met name in Ravenstein zijn vastgelegd.