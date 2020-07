Stormloop op betaalbare ‘hoevewoningen’ in uitbreidingsplan Herpen

Fietsers in centrum Oss gaan ondanks verbod al halfjaar praktisch vrijuit

6:00 OSS - Wie in de afgelopen maanden op de fiets, scooter of brommer door de Osse binnenstad reed, maakte wel héél weinig kans op een boete. Tussen eind januari en nu werd slecht één enkele bekeuring uitgeschreven. In totaal vlogen in het eerste jaar sinds de invoering van het verbod nog geen honderd mensen op de bon.