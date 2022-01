Stormloop op tafeltje in voormalige raadzaal Ravenstein: ‘Al meer dan 1500 reserveringen’

,,Ravensteiners staan niet bekend om hun geöliede samenwerkingen.” Philip Vromen, voorzitter van het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein, formuleert het zorgvuldig. Het vestingstadje kent in de regel net zoveel meningen als inwoners. De strijd om de bestemming van de Luciakerk is een van de recente voorbeelden. Ook bij het voormalige raadhuis duurde de discussie over een nieuwe invulling lang. Sinds de zelfstandige gemeente Ravenstein in 2003 verleden tijd was is er over gesteggeld.