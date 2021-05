Stormloop op wonen in Walkwartier Oss: ‘Utrechtse toestanden’

Als warme broodjes gaan de appartementen over de toonbank. Al zullen de veel broodbakkers het tempo waarin wordt ingeschreven op het Walkwartier niet kunnen bijbenen. ,,In het eerste uur dat de website in de lucht is zijn er al vijfenveertig voorinschrijvingen binnen", constateert Hendrik Hulscher van Van Wanrooij Projectontwikkeling. ,,Dat is extreem veel. Het lijken wel Utrechtse taferelen. We kregen in de aanloop naar deze dag al veel vragen van belangstellenden, maar dit slaat alles.”