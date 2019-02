Straatcoaches blijven ook na april in Oss actief: ‘Dit is goed voor ons én de jongeren’

Sinds begin november lopen de straatcoaches vijf avonden per week door de stad. In wisselende samenstelling, op wisselende tijden, maar altijd op zoek naar overlastgevers. Of het nou gaat om hangjeugd in de Schadewijk of een dronkenlap in het centrum. Wie voor problemen zorgt, wordt door hen aangesproken en waar mogelijk verder geholpen. De coaches hebben veelal een achtergrond in de beveiliging of jeugdzorg.