Straatcoaches willen ‘grote broer’ zijn voor hangjeugd in Oss

Sinds begin november lopen de straatcoaches vijf avonden per week door Oss. In wisselende samenstelling, op wisselende tijden, maar altijd op zoek naar overlastgevers. Of dat nou hangjeugd in de Schadewijk is of een dronkenlap in het centrum. ,,Eigenlijk zijn we niet meer dan professionele burgers”, zegt Niels de Klerk van Secutor Security, het bedrijf achter de coaches. ,,We spreken mensen aan als ze voor problemen zorgen. Veel meer bevoegdheden hebben we ook niet.”