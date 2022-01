Straatdokter Oss houdt eerste spreekuur met hulp van GGZ en GGD

Buiten de boot

De straatdokter in Oss heeft in Nederland al circa tachtig collega's. Velen van hen zijn ook verbonden aan een reguliere huisartsenpraktijk. In Oss is dit niet het geval. Van Dorst heeft daarom nog geen aansluiting op een huisartseninformatiesysteem (HIS), wat nodig is om recepten naar de apotheek of doorverwijzingen naar het ziekenhuis te sturen. Over zo'n aansluiting is hij wel in gesprek met het bedrijf dat de meeste huisartsenpraktijken in de regio van zo'n computersysteem voorziet.