Streekwijzer keert als maandblad terug op het oude nest

Osse burgemees­ter Buijs geeft stokje van beste bestuurder door aan Aboutaleb

16:50 OSS - Burgemeester van Oss Wobine Buijs is niet meer de beste lokale bestuurder van Nederland. Donderdag droeg ze in haar eigen gemeentehuis de eretitel over aan Ahmed Aboutaleb. De burgemeester van Rotterdam was niet bij de uitreiking, maar kan thuis wel een plekje gaan zoeken voor het beeldje dat afgelopen jaar bij Buijs op de boekenkast stond.