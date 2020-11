Streep door Sociaal FITaal in Oss: geen vitaliteitscheck voor ouderen

Het project is opgezet door BrabantZorg, GGD, ONS welzijn, Sport Expertise Centrum en de gemeente Oss. Volgens een woordvoerster was aanvankelijk de bedoeling dat het project, na de eerste coronamaatregelen, door zou gaan, maar inmiddels zien verschillende organisaties daartoe met de huidige regels en situatie geen mogelijkheden meer toe. Wanneer en of het project doorgaat, wordt nog nader bekeken.

Volgens de organisaties was een vitaliteitsprogramma nuttig om vast te kunnen stellen of inwoners van de Osse woonwijken moeilijk de weg naar hulp kunnen vinden, of ze behoefte hebben aan (meer) sociale contacten, of dat ze vitaler in het leven willen staan. En mogelijkerwijs ook behoefte hebben aan meer activiteiten, praktische hulp of meer specialistische hulp. Uiteindelijk had het project als doel om de gezondheidsverschillen in de stad Oss te verkleinen.