Streep door viaduct voor fietsers en wisenten op de Maashorst

Vorige maand leek het nog dat er brede steun was voor de aanleg van een viaduct in de fietsverbinding tussen Uden en Zeeland, waar wisenten en andere grote grazers onderdoor konden lopen en recreanten overheen. Zo'n viaduct moest de veiligheid voor recreanten waarborgen. Maar bij nadere beschouwing kleefden er toch te veel nadelen aan dit plan, zo oordelen de partijen nu.

Ontsierend en duur

De fietsbrug zou erg hoog worden, met lange hellingen aan weerszijden om het stijgingspercentage ‘betrapbaar’ te houden. Zo'n brug bij de Zevenhuizerweg zou ontsierend zijn in het landschap en bovendien erg duur, zo concludeert het regieteam. Een geul onder de brug om de hoogte te beperken zou regelmatig vol water lopen, waardoor de doorgang voor de grazers onbruikbaar wordt. Ook is het regieteam bevreesd dat de brug een knelpunt zou worden voor de verschillende stromen recreanten.

Uitkijktoren

In plaats van de ongelijkvloerse kruising wordt nu gekozen voor een omleiding om het begrazingsgebied heen. Dat gebied wordt daardoor wel een stukje kleiner. Met een omleiding zijn de verschillende recreatiestromen wel voldoende te scheiden, zo is de redenatie. Bovendien is deze oplossing goed te combineren met uitzichtpunten of een uitkijktoren. Deze uitwerking heeft de voorkeur van de gemeenten Landerd en Uden en ook van Staatsbosbeheer, dat een groot deel van het begrazingsgebied in eigendom heeft. Wethouder Franko van Lankvelt: ,,We doen hiermee recht aan de groep bezoekers die zich onveilig voelt, aan de groep bezoekers die van de grazers geniet en aan de grazers zelf.”