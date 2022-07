Strijd om Luciakerk: ‘Verwarming in kerk uiteindelijk funest voor interieur’

Ballonkun­ste­naar Lesly wordt derde bij Blow Up: ‘Het was echt een monsterop­dracht’

TILBURG/OSS - Lesly van Eldijk heeft het niet gered. De 27-jarige Tilburger met Osse roots werd vrijdagavond derde in het RTL4-programma Blow Up. ,,Ik had dit voor geen goud willen missen.”

