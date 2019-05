Strijd om nieuw Golfbad barst los: na Geffense Plas wil ook Berghem zwemparadijs inlijven

Eind vorige week besloot de Osse politiek dat het verouderde en verliesgevende Golfbad definitief moet verhuizen. De grote vraag is alleen: wáár moet het nieuwe bad komen staan? Op het gemeentehuis buigen ze zich de komende maanden over dat vraagstuk. Een lijst met eisen is al wel bekend. Het nieuwe Golfbad moet goed bereikbaar zijn, centraal in de gemeente liggen, veel parkeerplaatsen hebben en als het even kan op gemeentegrond staan. De directie van het Golfbad ziet het liefst een combinatie met andere sportvoorzieningen.