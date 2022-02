Strijd om .nl : wie zoekt naar Macharen, komt in Berghem terecht

Het was een flinke domper in Macharen, toen ze een website wilden maken voor hun dorp. Macharen.nl , de meest voor de hand liggende keuze, was al bezet. ,,Er gebeurt van alles in Macharen”, zegt Macharenaar Leo Bokmans. ,,We zijn al lang bezig met een nieuw gemeenschapshuis, er wordt een nieuwe wijk gebouwd, het is een heel actief dorp. En toen wilden we een site”, vertelt het dorpsraadslid. ,,Maar dat ging niet zomaar.”



Samen met dorpsgenote Marleen Megens ging hij op onderzoek uit. Na wat zoekwerk kwamen ze uit bij Berghemnaar Jos Verstegen. Al in 1999 claimde hij de site macharen.nl, megen.nl is trouwens ook van hem, net als berghem.nl