Strijd om ontwijding Luciakerk Ravenstein duurt voort, Loterijfonds nogmaals in beroep

Het Loterijfonds werd in een ver verleden opgericht om geld bijeen te brengen voor de bouw van de Ravensteinse kerk. De verkoop en ontwijding van het Godshuis is het huidige bestuur een doorn in het oog. ‘In een naar zingeving zoekende wereld wordt het gebouw onderworpen aan de vernedering van het commerciële nut. Het Loterijfonds pleit voor waardig nevengebruik, naast sacraal gebruik’, schrijft het fonds in een persbericht, waarin het besluit tot een gang naar het gerechtshof van de Apostolische Signatuur wordt gemotiveerd.

In het verzet tegen het bisschoppelijk decreet tot ontwijding ving het Loterijfonds al twee keer bot, eerst bij het bisdom, later bij de Congregatie voor de Clerus in Rome. Volgens het bestuur van het fonds, zijnde Martin Jan van Mourik en Cees Verhoeckx, is die laatste instantie voorbijgegaan aan de elementaire regels van de kerk die in dit soort zaken gelden. Zo zouden de parochianen niet betrokken zijn bij het besluit en worden en niet-bestaande ‘ernstige redenen’ opgevoerd voor de verkoop.