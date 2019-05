Strijd om zandpad in Herpen verplaatst zich naar rechtbank

INTERVIEW ‘Vraag maar aan Piet’, zeggen ze in Zeeland, als het gaat over vroeger

10:01 ZEELAND - ‘Vraag maar aan Piet. Die weet alles over vroeger’, zeggen ze in Zeeland. Piet Huvenaars is de spin in het web van Heemkundekring Zeeland. Stortte zich op jonge leeftijd in stambomen. ,,Leuke dingen dingen geeft me veel energie.”