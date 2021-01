Strijd rond ‘Warenhuis van Schaijk’ laait weer op: buurvrouw strijdt nu tegen onderdeel van plan

Wellicht waterveld voor hockeyclub Heesch maar wel pas over een jaar

12 januari HEESCH - Wethouder Rien Wijdeven gaat in gesprek met Mixed Hockeyclub Heesch over een nieuw waterveld. Hij wil daarvoor ook onderzoeken of het mogelijk is dat de hockeyclub aansluit bij een waterzuiveringsproject voor voetbalclubs HVCH en Prinses Irene, waarvoor wellicht Europese subsidie beschikbaar kan komen.