Strooipop stopt na 10 jaar: Geffens festival wordt in oktober voor het laatst gehouden

Strooipop ging in het najaar van 2010 van start als tweedaags festival, opgezet door een groep fanatieke Pinkpopgangers. In de jaren die volgden, groeide Strooipop uit tot een groot dorpsfeest dat steeds duizenden liefhebbers uit de hele regio trok. Onder meer Kensington, Douwe Bob, Di-Rect, Go Back to the Zoo en Jett Rebel beklommen het podium in Geffen.