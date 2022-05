Stroomstoring treft vooral Uden, maar ook Heesch, Lith en Veghel: Enexis verwacht tot 16.15 uur

De brandweer is al op zeker twee meldingen afgegaan van mensen die opgesloten zitten in liften. Onbekend is of er zich nog meer hachelijke of vervelende situaties voordoen.

Onduidelijk is nog wat de oorzaak van de storing is en of er een verband is tussen de verschillende storingen. De storing heeft zich voorgedaan in een schakelruimte in het verdeelstation in Uden. Inmiddels zijn monteurs van Enexis daar aan het werk om de storing te verhelpen.