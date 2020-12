Studenten HAN krijgen eigen lab, minor en zomerschool op het Osse Pivot Park

Farmaceut Pharming trekt naar Oss en bouwt eerste nieuwe gebouw op Pivot Park

18 november OSS - Farmaceut Pharming bouwt een grote nieuwe vestiging in Oss. Het beursgenoteerde Nederlandse bedrijf gaat op het Pivot Park de ontstekingsremmer Ruconest produceren, die later mogelijk ook kan worden ingezet tegen corona. Na de miljoenendeal van Lead Pharma is het de twee grote klapper op het Pivot Park in nog geen week tijd.