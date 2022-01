Studenten leverden ideeën aan voor het Osse hoofdpijndossier: de haven

Stille GetuigenOSS - Zestig jaar geleden zat burgemeester Delen van Oss rond de jaarwisseling tevreden terug te kijken op het achterliggende jaar 1961 en zich verwachtingsvol af te vragen wat het komende jaar hem zou brengen. In ieder geval zou hij in mei, na bijna 17 jaar het burgemeestersambt neerleggen. Er stond nog wel veel op stapel maar dat moest zijn opvolger tot een goed einde brengen.

Burgemeester G.J. Delen was verantwoordelijk voor de metamorfose die Oss in de eerste decennia na de oorlog doormaakte. Zijn wederopbouwprogramma behelsde het meer divers maken van de industrie, het bevorderen van het (vak)onderwijs, het verbeteren van de infrastructuur en vooral het bouwen van veel woningen in Schadewijk, Vlashoek en Krinkelhoek. Aan zijn opvolger liet hij de plannen na voor de bouw van De Lievekamp, het zwembad, het politiebureau, en niet te vergeten de haven.

Volledig scherm De Osse haven tijdens de opening in 1968 gefotografeerd vanuit een helikopter door Leo van den Bergh © Stadsarchief Oss

Niet bang voor grote projecten

Vijf jaar later, rond de jaarwisseling van 1966/67 zat zijn opvolger Louis Jansen traditiegetrouw terug- en vooruit te blikken. Aan de plannen uit de erfenis van Delen was nog wel het nodige werk te verzetten maar evenals Delen was Jansen niet bang voor grote projecten. Aan de haven werd dan eindelijk voortvarend gewerkt maar die was voor beide burgemeesters een hoofdpijndossier geweest. Het project was onder Delen door critici veelvuldig bestempeld als te duur en te ambitieus. Lang was er ook gedelibereerd over de plaats van de haven en de loop van het kanaal van de Maas naar Oss. Of zoals de oudste plannen uit 1889 en 1910 inhielden: een haven in Lithoijen en een goede verharde weg naar Oss.

Volledig scherm Tekening uit 1954 waarop twee havenplannen op verschillende locaties zijn aangegeven. Het bleek lastig kiezen. © John van Zuijlen

Studenten schoten te hulp

Twee studenten schoten burgemeester Delen te hulp. Economiestudent Johannes Wasmann, zoon van de dokter, wiens plan uit 1932 uiteindelijk in 1949 bij de gemeenteraad op tafel kwam, en de Delftse weg- en waterbouwstudent Jacq. van der Pas, zoon van aannemer Wim van der Pas, die van het Osse havenprobleem in de jaren vijftig een afstudeerproject had gemaakt. Zijn scriptie bleek voor Delen een godsgeschenk. Het Nijmeegse ingenieursbureau J. van Hasselt en De Koning had in 1950 en 1953 geprobeerd knopen door te hakken maar bezorgde burgemeester Delen uiteindelijk slechts kopzorgen. Toen student Van der Pas in 1961 zijn scriptie aan de burgemeester kwam aanbieden, veegde die de Nijmeegse plannen letterlijk van tafel en riep hij wijzend naar de tekening in de scriptie, ‘Zo gaan we het doen’. De scriptie ging naar Van Hasselt en De Koning en het kanaal werd uitgevoerd volgens tekening van Jacq. van der Pas.

Volledig scherm Burgemeester Louis Jansen en zijn voorganger G.J. Delen: voor beiden was de realisering van de haven een hoofdpijndossier © John van Zuijlen

Spoedig oogsten

Burgemeester Jansen wist rond de jaarwisseling 66/67 dat hij spoedig kon oogsten wat zijn voorganger in gang had gezet; hij kon bovendien tevreden terugkijken op het jaar 1966 waarin de bouw van De Lievekamp gestart was, een nieuw zwembad in zicht kwam, een nieuwe UTS, een analistendagschool en een atheneum. Dat er nog veel jeugdcriminaliteit was en dat teveel ‘vreemdelingen’ (1501 waarvan 578 gastarbeiders) voor problemen zorgden, besloot hij in februari maar voor te leggen aan de raad. Gedeelde smart.