Studie naar fileaanpak: ‘Bredere A50 kan over jaar of zes, als nu doorgepakt wordt’

Steun voor Vluchtelin­gen­werk Landerd kan op een lager pitje

15:34 LANDERD - Vluchtelingenwerk Landerd krijgt over 2019 een stuk minder subsidie van de gemeente. Vrij vertaald is de druk van de ketel en kan de club met minder toe. Een subsidie van 78.000 euro is bedoeld om de continuïteit te verzekeren.