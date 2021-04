Studiedagen zijn waardevol, daar gaat niet zomaar een streep door

Nee, studiedagen voor leraren van de basisschool zien sommige ouders echt niet zitten. Als die namelijk allebei werken, moeten ze creatief zijn en maar opvang zien te regelen voor hun kroost. Of ze moeten zelf een dagje vrij nemen van hun werk. En dat in een tijd dat door de coronapandemie toch al veel echte, kwalitatief goede lesuren voor basisscholieren verloren gingen.

Keuze ligt bij de directie

Hoe zit dat bij de scholenkoepels in de regio? Bij de Filios Scholengroep ligt de keuze voor het wel of niet doorgaan van studiedagen bij de directie van de veertien scholen. Bestuurder Archel Kerkhof: ,,Voor zover ik weet zijn de studiedagen, gepland kort op de heropening van de basisscholen in februari, verplaatst. Deze studiedagen zijn later, bijvoorbeeld deze maand, pas doorgegaan.”

Studiedagen zijn volgens hem nodig, juist ook in deze tijden. Veel schoolteams zijn namelijk bezig met het Nationaal Programma Onderwijs, het herstel- en ontwikkelplan voor het onderwijs tijdens en na corona. Daarvoor stelt het ministerie 8,5 miljard euro beschikbaar. Scholen moeten deze maand in kaart brengen welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en school. In mei moeten de scholen kiezen welke maatregelen ze gaan nemen, die vanaf augustus ingaan. Medewerkers moeten daar dus werk van maken. ,,Dat betekent dat we tijd nodig hebben voor analyses, duiden, denken en doen”, aldus Kerkhof.

Ritme op school weer oppakken

Bij scholenkoepel Optimus is de Optimusdag, een studiedag voor alle medewerkers, niet doorgegaan omdat de kinderen net weer terug waren van de lockdown. Bestuurder Harrie van de Ven: ,,We wilden dat ze hun ritme op school weer konden oppakken.”

De scholen zijn zeer spaarzaam met studiedagen, aldus Van de Ven. ,,Omdat ze zuinig zijn op de effectieve leertijd van leerlingen. Er is door quarantaines toch al veel onregelmatigheid in het rooster.” Scholen van Optimus zijn eveneens de leervorderingen van de kinderen goed in beeld aan het brengen en zich aan het voorbereiden op het Nationaal Programma Onderwijs. ,,Heel soms is het nodig dat een team daarvoor een studiedag invult. Maar zeer met mate. Dus ja, er is wel eens een keer her en der een studiedag, maar zoals ik waarneem minder dan in de oorspronkelijke jaarplanning stond.”

Ook bij scholenkoepel SKPO Novum maken scholen voor zichzelf de afweging of de geplande studiedagen wel of niet doorgaan. Bestuurder Jack Daalmans: ,,In veel gevallen maken de studiedagen onderdeel uit van een langduriger professionaliseringstraject. Die dagen kunnen niet zomaar worden omgezet.”

Tussentoetsen waren ook geschrapt

Maar een aantal studiedagen is komen te vervallen, aldus Daalmans. ,,In onze stichting hebben enkele scholen net na de heropening in februari de geplande studiedag geannuleerd. Normaal gesproken zouden die dagen gebruikt zijn voor de analyse van de tussentoetsen die in januari en februari worden afgenomen. Omdat die tijdens de lockdown geschrapt waren, hoefden die studiedagen ook niet door te gaan.”

Hoewel medewerkers volgens Daalmans het liefst lesgeven, zijn studiedagen volgens hem wel erg waardevol. ,,Ze worden door onze directies zorgvuldig ingezet. Teams hebben daar recht op, zoals kinderen recht hebben op goed onderwijs.”