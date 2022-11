Stuwmeer bij Raad van State vertraagt ook Heesch West: ‘Bouwstart in 2024 is puur wensdenken’

Hier moeten binnen een jaar flexwonin­gen staan, en op nog eens drie andere plekken in Oss en Ravenstein

OSS/RAVENSTEIN - Niet langer één voor één, maar alles tegelijk. De gemeente Oss wil nog binnen een jaar op drie plekken in de stad flexwoningen plaatsen, plus op een locatie in Ravenstein. Ondanks protesten uit de buurt hoopt Oss ook de tijdelijke woningen in de Ruwaard snel te plaatsen.

